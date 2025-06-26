Bloombеrg: Каспаров мог быть замешан в деле о госперевороте в Южном Судане

В марте 2024 г. федеральные прокуроры в Аризоне предъявили Аяку и Абрахаму Кичу обвинение в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в их родную страну. Оба фигуранта не признали себя виновными. Отмечается, что прокуратура не сообщила, откуда обвиняемые взяли несколько миллионов долларов на попытку купить оружие. В недавнем заявлении адвокаты Аяка указали на Граниери, заявив, что финансист был «жизненно необходим для реализации плана».