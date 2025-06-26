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Bloombеrg: Каспаров мог быть замешан в деле о госперевороте в Южном Судане

Ведомости

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (считается в России иноагентом) может быть замешан в деле о попытке государственного переворота в Южном Судане. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Каспаров познакомил обвиняемого в заговоре с целью захвата власти в южноафриканской стране Питера Айака с соучредителем Jane Street Робертом Граниери, который финансировал предполагаемый заговор.

В комментарии Bloomberg Каспаров заявил, что его «достижения и ценности очевидны» и «неизменны».

«Большую часть своей жизни я отстаивал гражданские права и продвигал демократию по всему миру», – подчеркнул шахматист.

В марте 2024 г. федеральные прокуроры в Аризоне предъявили Аяку и Абрахаму Кичу обвинение в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в их родную страну. Оба фигуранта не признали себя виновными. Отмечается, что прокуратура не сообщила, откуда обвиняемые взяли несколько миллионов долларов на попытку купить оружие. В недавнем заявлении адвокаты Аяка указали на Граниери, заявив, что финансист был «жизненно необходим для реализации плана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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