Bloombеrg: Каспаров мог быть замешан в деле о госперевороте в Южном Судане
Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров
По данным агентства, Каспаров познакомил обвиняемого в заговоре с целью захвата власти в южноафриканской стране Питера Айака с соучредителем Jane Street Робертом Граниери, который финансировал предполагаемый заговор.
В комментарии Bloomberg Каспаров заявил, что его «достижения и ценности очевидны» и «неизменны».
«Большую часть своей жизни я отстаивал гражданские права и продвигал демократию по всему миру», – подчеркнул шахматист.
В марте 2024 г. федеральные прокуроры в Аризоне предъявили Аяку и Абрахаму Кичу обвинение в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в их родную страну. Оба фигуранта не признали себя виновными. Отмечается, что прокуратура не сообщила, откуда обвиняемые взяли несколько миллионов долларов на попытку купить оружие. В недавнем заявлении адвокаты Аяка указали на Граниери, заявив, что финансист был «жизненно необходим для реализации плана».