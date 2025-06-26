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В Кремле заявили о продолжении интеграции в рамках ЕАЭС

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжается. При этом он отметил неизбежность «шероховатостей» в этом процессе.

«Интеграция продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс», – заявил он.

В состав ЕАЭС входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия и Армения. Среди государств-наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба. Союз обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

В июне 2024 г. официально начали действовать изменения в Договор о ЕАЭС. Поправки касались возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Участниками такой инициативы могут быть минимум три юрлица из разных государств ЕАЭС. В рамках финансирования процентная ставка по кредиту субсидируется в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства – члена ЕАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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