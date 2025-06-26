В Кремле заявили о продолжении интеграции в рамках ЕАЭС

В июне 2024 г. официально начали действовать изменения в Договор о ЕАЭС. Поправки касались возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Участниками такой инициативы могут быть минимум три юрлица из разных государств ЕАЭС. В рамках финансирования процентная ставка по кредиту субсидируется в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства – члена ЕАЭС.