В Кремле заявили о продолжении интеграции в рамках ЕАЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжается. При этом он отметил неизбежность «шероховатостей» в этом процессе.
«Интеграция продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс», – заявил он.
В состав ЕАЭС входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия и Армения. Среди государств-наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба. Союз обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.
В июне 2024 г. официально начали действовать изменения в Договор о ЕАЭС. Поправки касались возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Участниками такой инициативы могут быть минимум три юрлица из разных государств ЕАЭС. В рамках финансирования процентная ставка по кредиту субсидируется в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства – члена ЕАЭС.