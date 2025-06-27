Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, получив разведывательную сводку, вновь заявил, что удары США разрушили ядерные объекты Ирана.

«Иран хочет встретиться. Как вы знаете, их объекты были уничтожены», – сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.

27 июня утром Трамп получил брифинг от представителей разведки на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации об ударах США по Ирану.

26 июня Трамп заявил в своей сети Truth Social, что Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.

25 июня Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.

После в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США пока не назначили дату для проведения переговоров с Ираном.

Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных