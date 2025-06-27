Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана
Президент США Дональд Трамп, получив разведывательную сводку, вновь заявил, что удары США разрушили ядерные объекты Ирана.
«Иран хочет встретиться. Как вы знаете, их объекты были уничтожены», – сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.
27 июня утром Трамп получил брифинг от представителей разведки на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации об ударах США по Ирану.
26 июня Трамп заявил в своей сети Truth Social, что Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.
25 июня Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.
После в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США пока не назначили дату для проведения переговоров с Ираном.
Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».