В Тегеране прошли похороны погибших при ударах Израиля лидеров КСИР

В Тегеране прошли похороны погибших при ударах Израиля лидеров КСИРВерховного лидера Ирана Хаменеи не видели на церемонии
Тысячи человек посетили похороны верховного главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейна Салами и других командиров и ученых-атомщиков, погибших во время 12-дневной войны с Израилем. Об этом пишет Associated Press (AP).
Гробы с телом Салами, а также командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде везли в центре Тегерана, а в это время время толпа скандировала: «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Оба погибли в первый день боевых действий, 13 июня, когда Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ядерной программы республики, напоминает агентство.
По данным AP, как следует из трансляции похорон, на церемонии не было верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На публике он не появлялся с начала обострения конфликта между Ираном и Израилем. При этом на церемонии присутствовали министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и ряд генералов КСИР.
По данным AP, субботние церемонии стали первыми публичными похоронами высших командиров после прекращения огня.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня стороны объявили о прекращении огня.