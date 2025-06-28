В Тегеране прошли похороны погибших при ударах Израиля лидеров КСИР

По данным AP, как следует из трансляции похорон, на церемонии не было верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На публике он не появлялся с начала обострения конфликта между Ираном и Израилем. При этом на церемонии присутствовали министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и ряд генералов КСИР.