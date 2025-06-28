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В Тегеране прошли похороны погибших при ударах Израиля лидеров КСИР

Верховного лидера Ирана Хаменеи не видели на церемонии
Ведомости

Тысячи человек посетили похороны верховного главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейна Салами и других командиров и ученых-атомщиков, погибших во время 12-дневной войны с Израилем. Об этом пишет Associated Press (AP).

Гробы с телом Салами, а также командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде везли в центре Тегерана, а в это время время толпа скандировала: «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Оба погибли в первый день боевых действий, 13 июня, когда Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ядерной программы республики, напоминает агентство.

По данным AP, как следует из трансляции похорон, на церемонии не было верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На публике он не появлялся с начала обострения конфликта между Ираном и Израилем. При этом на церемонии присутствовали министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и ряд генералов КСИР.

По данным AP, субботние церемонии стали первыми публичными похоронами высших командиров после прекращения огня. 

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня стороны объявили о прекращении огня.

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