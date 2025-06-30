Путин рассказал о колоссальных экономических возможностях новых регионов
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов заявил о колоссальных экономических и промышленных возможностях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам главы государства, необходимо раскрыть и реализовать этот потенциал на новом этапе, обеспечив мощный перезапуск и развитие экономики исторических регионов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить укреплению их финансовой базы и повышению самодостаточности.
«Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», – подчеркнул Путин.
Путин также поставил задачу: к 2030 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем ключевым показателям. Для этого потребуется масштабная реконструкция или строительство объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, развитие дорожной инфраструктуры, жилья, коммунального хозяйства и социальной сферы. Необходимо также создать новые рабочие места с достойными заработными платами.
Программа социально-экономического развития данных территорий включает около 300 мероприятий. По словам президента, работа по всем направлениям ведется ритмично и планомерно.