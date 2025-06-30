Путин рассказал о колоссальных экономических возможностях новых регионов

Путин также поставил задачу: к 2030 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем ключевым показателям. Для этого потребуется масштабная реконструкция или строительство объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, развитие дорожной инфраструктуры, жилья, коммунального хозяйства и социальной сферы. Необходимо также создать новые рабочие места с достойными заработными платами.