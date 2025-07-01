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Рособоронэкспорт передал ВМС Индии восьмой фрегат, построенный в России

Ведомости

Торжественная церемония передачи корабля прошла 1 июля в Калининграде. Восьмой построенный в России для ВМС Индии фрегат проекта 11356 получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает «Меч», говорится в сообщении Росборонэкспорта.

«Успешное окончание строительства, испытаний и передача фрегата Tamal Индии – сигнал о готовности Рособоронэкспорта эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка. Восьмой фрегат проекта 11356 – образец технологического сотрудничества. На нем установлено более 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция, – сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил (Индии). По ряду из них уже ведем работу».

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков напомнил, что, несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты ОСК продолжат оказывать необходимое содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях.

Из восьми индийских фрегатов проекта 11356 первые три построены на Балтзаводе в Санкт-Петербурге, а еще пять – на калининградском «Янтаре». На этом же заводе построены три фрегата этого проекта для ВМФ России. Два последних фрегата калининградской постройки изначально были заказаны ВМФ России, но после 2014 г. для них не были поставлены газотурбинные установки производства украинской компании «Зоря-Машпроект», и было принято решение предложить корабли Индии.

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