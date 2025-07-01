Рособоронэкспорт передал ВМС Индии восьмой фрегат, построенный в России

Из восьми индийских фрегатов проекта 11356 первые три построены на Балтзаводе в Санкт-Петербурге, а еще пять – на калининградском «Янтаре». На этом же заводе построены три фрегата этого проекта для ВМФ России. Два последних фрегата калининградской постройки изначально были заказаны ВМФ России, но после 2014 г. для них не были поставлены газотурбинные установки производства украинской компании «Зоря-Машпроект», и было принято решение предложить корабли Индии.