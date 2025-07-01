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Посольство объяснило заторы на границе с Казахстаном сезонным ростом турпотока

Ведомости

Заторы, которые возникли на границе России с Казахстаном, обусловлены наплывом желающих въехать в РФ, но не связаны с требованиями российских властей предоставить QR-код для пересечения границы. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России в Казахстане.

Таким образом, в посольстве опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что на пограничном переходе Жайсан – Сагарчин в Актюбинской области Казахстана увеличение времени ожидания въезда в Россию связано с дополнительными обязательными условиями пограничников.

«С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия», – объяснили в диппредставительстве.

В диппредставительстве также напомнили, что с 30 июня 2025 г. начался второй этап эксперимента в части апробации правил и условий въезда в РФ иностранных граждан. При этом, подчеркнули представители посольства, участие в эксперименте можно принять на добровольной основе, он не накладывает каких-либо запретов для граждан.

30 июня МЧС Казахстана писало, что среди причин заторов – «введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы». Тогда же уточнялось, что спасатели и военнослужащие ведомства оказывают помощь застрявшим в заторе водителям.

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