Посольство объяснило заторы на границе с Казахстаном сезонным ростом турпотока

В диппредставительстве также напомнили, что с 30 июня 2025 г. начался второй этап эксперимента в части апробации правил и условий въезда в РФ иностранных граждан. При этом, подчеркнули представители посольства, участие в эксперименте можно принять на добровольной основе, он не накладывает каких-либо запретов для граждан.