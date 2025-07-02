Трамп указом снял санкции с бывшего президента ФИДЕ Илюмжинова
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым приостановил действие санкций против бывшего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экс-главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, заявил российский бизнесмен «Интерфаксу».
Илюмжинов поблагодарил американского лидера, назвав санкции несправедливыми и напомнив, что их действие продолжалось 10 лет. По его словам, «Россия и США – великие страны и великие народы, которые должны жить в мире и согласии», а такие решения, как указ Трампа о снятии санкций, помогают сблизить народы двух государств.
Он также подчеркнул, что готов приехать на встречу с президентом США при получении приглашения в Вашингтон.
Илюмжинов подпал под санкции США в 2015 г., занимая тогда пост главы ФИДЕ. Рестрикции были адресованы Сирии в период президентства Башара Асада. Сейчас большая часть этих санкций приостановлена Трампом.