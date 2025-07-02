Трамп указом снял санкции с бывшего президента ФИДЕ Илюмжинова

Илюмжинов поблагодарил американского лидера, назвав санкции несправедливыми и напомнив, что их действие продолжалось 10 лет. По его словам, «Россия и США – великие страны и великие народы, которые должны жить в мире и согласии», а такие решения, как указ Трампа о снятии санкций, помогают сблизить народы двух государств.