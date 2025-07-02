Азербайджан не будет закрывать русскоязычные учебные заведения
Пресс-служба министерства науки и образования Азербайджана опровергла информацию о прекращении обучения на русском языке в учебных заведениях страны.
«Пожалуйста, ссылайтесь только на официальные источники относительно решений государственной политики в области образования», – сообщила пресс-служба ведомства.
В социальных сетях была опубликована информация о распространении «официального уведомления» от имени правительства Азербайджана, в котором говорилось о приостановке обучения на русском языке в учебных заведениях республики.
Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает развиваться. После череды задержаний российских граждан МИД РФ заявил Баку протест и обвинил в демонтаже двусторонних отношений. Азербайджан заявил встречный протест.