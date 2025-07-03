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Euractiv: европейские страны НАТО готовятся к сокращению войск США

Ведомости

Страны Европы – члены НАТО начали подготовку к тому, что президент США Дональд Трамп сократит численность дислоцированных на континенте сил и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток, сообщил портал Euractiv со ссылкой на одного из дипломатов альянса. Сейчас их количество составляет около 80 000 человек, указано в публикации.

В том, что такое решение будет принято американским лидером, уверены в европейских кругах НАТО, по данным портала. В публикации также подчеркнуто, что обсуждение идет по нескольким вопросам: в каком объеме будут выведены войска США, насколько резким будет процесс и способны ли европейские страны своими силами заменить «уходящий американский военный потенциал».

В альянсе ожидают наибольшую степень вывода американских войск с военных баз США в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых американских операций, по словам автором материала.

2 июля в эфире телеканала «Россия-24» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что европейские страны не могут быть самостоятельными при нынешней НАТО. По его словам, «США контролирует НАТО, а НАТО контролирует Евросоюз» (цитата по ТАСС).

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