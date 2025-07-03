Euractiv: европейские страны НАТО готовятся к сокращению войск США

Страны Европы – члены НАТО начали подготовку к тому, что президент США Дональд Трамп сократит численность дислоцированных на континенте сил и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток, сообщил портал Euractiv со ссылкой на одного из дипломатов альянса. Сейчас их количество составляет около 80 000 человек, указано в публикации.