Sky News: Стармер может уйти в отставку в ближайшие месяцы

Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 2024 г. 4 апреля 2020 г. Стармер победил в первом туре прямых выборов лидера лейбористов, в котором приняли участие около 490 000 членов партии и профсоюзов из 784 151, имевших право голоса. Его поддержали 56,2%. 5 апреля сформировал теневой кабинет. С 2020 по 2024 г. возглавлял оппозицию в парламенте. На парламентских выборах 4 июля 2024 г. лейбористы набрали 33,8% голосов. Благодаря катастрофическим показателям консерваторов они получили в общей сложности 411 из 650 мест.