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Sky News: Стармер может уйти в отставку в ближайшие месяцы

Ведомости

В правящей Лейбористской партии Великобритании дали понять премьер-министру страны Киру Стармеру, что ему придется покинуть свой пост, если работа правительства не улучшится. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Стармер может остаться на посту премьер-министра, если Лейбористская партия добьется хороших результатов на майских выборах. По данным Sky News, часть партии демонстрирует «недовольство и отчаяние». Один из собеседников телеканала отметил, что такие настроения начали царить после того, как Стармер дал понять, что министр финансов Британии Рэйчел Ривз пользуется его «полной поддержкой».

Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 2024 г. 4 апреля 2020 г. Стармер победил в первом туре прямых выборов лидера лейбористов, в котором приняли участие около 490 000 членов партии и профсоюзов из 784 151, имевших право голоса. Его поддержали 56,2%. 5 апреля сформировал теневой кабинет. С 2020 по 2024 г. возглавлял оппозицию в парламенте. На парламентских выборах 4 июля 2024 г. лейбористы набрали 33,8% голосов. Благодаря катастрофическим показателям консерваторов они получили в общей сложности 411 из 650 мест.

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