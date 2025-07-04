Илон Маск вновь намекнул на создание новой политической партии
Миллиардер, экс-советник президента Дональда Трампа Илон Маск 4 июля на своей странице в Х спросил подписчиков, нужно ли создать новую партию.
«Должны ли мы создать партию Америки?» – написал он.
Он также заявил, что отмечающийся в эту дату День независимости – «прекрасное время» для того, чтобы спросить американцев, хотят ли они независимости от двухпартийной системы. «Кто-то сказал бы, что это однопартийная система», – заметил Маск.
На 16:30 по мск времени утвердительно на вопрос Маска ответили 64%, но в голосовании могут принимать участие все пользователи.
Очередной пост Маска о новой партии был опубликован им на следующий день после утверждения палатой представителей «большого прекрасного законопроекта», за который выступал Трамп.
Инициатива подразумевает бессрочное продление налоговой реформы с дополнительными изменениями, сокращение некоторых социальных программ, а также увеличение расходов на оборону и укрепление южной границы США.
Маск был одним из главных противников законопроекта и утверждал, что он значительно увеличит дефицит бюджета и усидит долговую нагрузку на США.
Согласно оценке управления конгресса по бюджету, финальная версия трамповского законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.
1 июля Маск заявил, что создаст новую партию на следующий же день после утверждения «большого прекрасного законопроекта».