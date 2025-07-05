Дипломат Буякевич: Запад демонизирует Россию для подготовки к конфликту
Западные страны готовят общественное мнение в Европе к возможному военному противостоянию с Россией, заявил «РИА Новости» заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
В задачу Запада, как указал дипломат, входит «окончательная демонизация России», чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с РФ.
«Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как "орков", которые убивают и насилуют», – сказал он.
При этом в Евросоюзе знают, что Киев закрыл альтернативные источники информации, Православная церковь подвергается репрессиям, а правозащитники «сидят в тюрьмах», добавил Буякевич. По его словам, Москва ожидает эскалации по украинскому вопросу, «это подтверждается риторикой Запада», который продолжает поставлять оружие Киеву и не рассматривает «переговорные позиции» России.