При этом в Евросоюзе знают, что Киев закрыл альтернативные источники информации, Православная церковь подвергается репрессиям, а правозащитники «сидят в тюрьмах», добавил Буякевич. По его словам, Москва ожидает эскалации по украинскому вопросу, «это подтверждается риторикой Запада», который продолжает поставлять оружие Киеву и не рассматривает «переговорные позиции» России.