СМИ: Киев скрыл аварию на Южно-Украинской АЭС

Повреждение в реакторном оборудовании АЭС, как указывает газета, могло произойти в самом реакторе или в критических системах безопасности, связанных с ним. Отмечается, что отказы в работе энергоблоков имеют решающее значение с точки зрения безопасности и выработки энергии на станции, а повреждение оборудования из-за нарушения условий эксплуатации «повышает вероятность серьезного отказа с точки зрения техники и безопасности». Если такой не обнаружат на ранней стадии или он будет скрыт, то инцидент может привести к загрязнению окружающей среды из-за постепенных утечек, утверждает Aydınlık.