СМИ: Киев скрыл аварию на Южно-Украинской АЭС
Украина скрыла инцидент на реакторе Южно-Украинской АЭС, который мог привести к катастрофе, случившееся не отражено в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку службы безопасности Украины (СБУ).
Издание называет причастным к сокрытию инцидента начальника управления СБУ в Николаевской области Андрея Семенюка. По данным газеты, он не допустил отражения в отчетах МАГАТЭ технической неисправности, возникшей из-за халатности на АЭС.
Aydınlık опубликовала фотографию служебной характеристики на полковника. В тексте документа говорится, что действия Семенюка «минимизировали репутационные риски Украины в сфере ядерной энергии, связанные с попытками экспертов МАГАТЭ распространить информацию об инцидентах на Южно-Украинской АЭС». Он рекомендован к награждению нагрудным знаком СБУ «За доблесть», отмечается также в документе.
Повреждение в реакторном оборудовании АЭС, как указывает газета, могло произойти в самом реакторе или в критических системах безопасности, связанных с ним. Отмечается, что отказы в работе энергоблоков имеют решающее значение с точки зрения безопасности и выработки энергии на станции, а повреждение оборудования из-за нарушения условий эксплуатации «повышает вероятность серьезного отказа с точки зрения техники и безопасности». Если такой не обнаружат на ранней стадии или он будет скрыт, то инцидент может привести к загрязнению окружающей среды из-за постепенных утечек, утверждает Aydınlık.