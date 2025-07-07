FT: трастовые фонды Лихтенштейна остались без управления из-за санкций против РФ

По данным издания, до 800 организаций может остаться в статусе «плавающих зомби-трастов». Речь идет о том, что директоры трастовых фондов Лихтенштейна одновременно начали подавать в отставку после того, как несколько организаций попали под санкции США. В 2024 г. их обвинили в возможных связях с россиянами. Затем Управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) заявило о необходимости для фидуциаров прекратить отношения с клиентами из России на фоне предполагаемых вторичных рестрикций.