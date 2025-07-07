FT: трастовые фонды Лихтенштейна остались без управления из-за санкций против РФ
Правительство Лихтенштейна сформировало чрезвычайную оперативную группу, чтобы прекратить кризис, возникший в сфере трастовых фондов, которые остались без управления из-за антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), сообщила газета Financial Times.
По данным издания, до 800 организаций может остаться в статусе «плавающих зомби-трастов». Речь идет о том, что директоры трастовых фондов Лихтенштейна одновременно начали подавать в отставку после того, как несколько организаций попали под санкции США. В 2024 г. их обвинили в возможных связях с россиянами. Затем Управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) заявило о необходимости для фидуциаров прекратить отношения с клиентами из России на фоне предполагаемых вторичных рестрикций.
«Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», – рассказал газете один из юристов, работающих с трастовыми фондами.
Сейчас, пишут авторы материала, Лихтенштейн рискует потерять свой статус финансового центра из-за кризиса трастовых фондов.
Как указано в публикации, Лихтенштейн принял пакеты санкций ЕС против России в 2022 г. Несмотря на это, после введения санкций против нескольких организаций США предупредили Лихтенштейн и другие европейские страны, что они могут ввести вторичные рестрикции, если зафиксируют работу фонда с российскими клиентами, даже если эти клиенты не находятся под индивидуальными санкциями.