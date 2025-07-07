Минобороны сообщило о первом взятом населенном пункте в Днепропетровской области

6 июля Минобороны РФ сообщало, что ВС России взяли под контроль Соболевку в Харьковской области и Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР). 4 июля российская армия установила контроль над селом Предтечино в ДНР, а перед этим ВС РФ взяли населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.