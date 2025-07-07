Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности неприменим к Украине

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности неприменим к Украине в контексте текущей ситуации. По его словам, Киев не представляет интересы населения юго-востока страны, что исключает возможность претензий на этот принцип.

Министр напомнил, что в 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где подчеркивается: принцип территориальной целостности распространяется только на государства, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов.

«Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

6 июня страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании конфликта на Украине. В документе отмечается поддержка предложений посредничества для разрешения кризиса, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». Также выражена надежда, что усилия по урегулированию российско-украинского конфликта приведут к мирному соглашению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных