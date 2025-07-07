Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности неприменим к Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности неприменим к Украине в контексте текущей ситуации. По его словам, Киев не представляет интересы населения юго-востока страны, что исключает возможность претензий на этот принцип.
Министр напомнил, что в 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где подчеркивается: принцип территориальной целостности распространяется только на государства, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов.
«Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
6 июня страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании конфликта на Украине. В документе отмечается поддержка предложений посредничества для разрешения кризиса, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». Также выражена надежда, что усилия по урегулированию российско-украинского конфликта приведут к мирному соглашению.