Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности неприменим к Украине

6 июня страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании конфликта на Украине. В документе отмечается поддержка предложений посредничества для разрешения кризиса, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». Также выражена надежда, что усилия по урегулированию российско-украинского конфликта приведут к мирному соглашению.