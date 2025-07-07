Песков объяснил присутствие Кириенко на съезде КПРФ

В своей речи Кириенко также подчеркнул важность сплоченности общества и консолидации всех патриотических сил в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию. По его словам, КПРФ в этих условиях демонстрирует пример настоящего подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны.