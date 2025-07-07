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Песков объяснил присутствие Кириенко на съезде КПРФ

Ведомости

Представители Администрации президента (АП) часто посещают съезды крупнейших партий. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд первого замглавы АП Сергея Кириенко на съезд КПРФ.

По словам представителя Кремля, такое посещение съезда партии было не в первый раз. Также Песков поздравил Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя центрального комитета КПРФ.

«Так решили партийцы. Это партия со своими процедурами, со своими традициями. Мы все присоединяемся к поздравлениям в адрес Зюганова», – сказал Песков.

На съезде КПРФ, проходившем в подмосковных «Снегирях» 5 июля, Кириенко зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина. Отмечалось, что КПРФ является одной «из старейших, ведущих политических партий страны», выражает «интересы значительного числа избирателей».

В своей речи Кириенко также подчеркнул важность сплоченности общества и консолидации всех патриотических сил в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию. По его словам, КПРФ в этих условиях демонстрирует пример настоящего подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны.

«В условиях спецоперации Коммунистическая партия с самого начала поддержала решение президента, и тысячи членов партии, комсомольцев добровольно встали в ряды Вооруженных сил России», – отметил Кириенко.

Зюганов после этого выступления поблагодарил президента за приветственное слово и заверил, что коммунисты будут служить народу и бороться за победу.

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