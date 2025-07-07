Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Госдума 8 июля рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Ведомости

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ на пленарном заседании 8 июля. Об этом объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин официально внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

«Встречи Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня», – уточнил Володин.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель руководителя ведомства Никитин. На посту министра Старовойт находился чуть более года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия. По его словам, такая формулировка в указе отсутствует. Представитель Кремля сообщал, что Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций министерства.

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил о том, что экс-министр Старовойт найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося рассматривается самоубийство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных