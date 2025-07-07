Госдума 8 июля рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия. По его словам, такая формулировка в указе отсутствует. Представитель Кремля сообщал, что Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций министерства.