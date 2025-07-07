Госдума 8 июля рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта
Государственная дума рассмотрит кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ на пленарном заседании 8 июля. Об этом объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин официально внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
«Встречи Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня», – уточнил Володин.
7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель руководителя ведомства Никитин. На посту министра Старовойт находился чуть более года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия. По его словам, такая формулировка в указе отсутствует. Представитель Кремля сообщал, что Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций министерства.
В тот же день Следственный комитет РФ сообщил о том, что экс-министр Старовойт найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося рассматривается самоубийство.