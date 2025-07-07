Галузин довел до посла Армении важность конструктивного новостного фона о России
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе беседы с послом Армении в РФ Гургеном Арсеняном подчеркнул важность поддержания в республике конструктивного новостного фона о России. Также стороны обсудили график будущих контактов между Москвой и Ереваном, «сверив часы» по предстоящим мероприятиям. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«В таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении», – говорится в сообщении министерства.
4 июля сообщалось, что МИД Армении вручил российскому послу ноту протеста из-за высказываний российской стороны относительно внутриполитических процессов в республике. В частности, Ереван выразил недовольство комментариями, звучащими в прямых эфирах российских телеканалов. В ноте протеста также отмечено возмущение в связи с заявлениями отдельных депутатов Государственной думы РФ о действиях правоохранительных органов Армении, направленных на предотвращение попытки государственного переворота. Армянская сторона призвала Москву принять немедленные меры для прекращения подобных «недружественных действий».
30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян обратился к российским политикам с призывом не вмешиваться во внутренние дела страны. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил озабоченность нападками на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).