Галузин довел до посла Армении важность конструктивного новостного фона о России

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе беседы с послом Армении в РФ Гургеном Арсеняном подчеркнул важность поддержания в республике конструктивного новостного фона о России. Также стороны обсудили график будущих контактов между Москвой и Ереваном, «сверив часы» по предстоящим мероприятиям. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.