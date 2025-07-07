США переносят дату возобновления зеркальных пошлин на 1 августа
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ о переносе крайнего срока возобновления зеркальных пошлин на импорт с 9 июля на 1 августа, объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
7 июля Трамп опубликовал в Truth Social письма Японии и Южной Корее с уведомлением о введении с 1 августа единого 25%-ного тарифа на весь их импорт в США.
Кроме того, Левитт сообщила, что такие письма получат около 12 других стран.
«Президент также подпишет сегодня указ, откладывающий крайний срок с 9 июля на 1 августа, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Таким образом, взаимные тарифные ставки или новые ставки, указанные в этих письмах к иностранным лидерам, будут введены в течение следующего месяца – либо будут заключены сделки и эти страны продолжат переговоры с США».
Левитт отметила, что, несмотря на положительные сдвиги, администрация и торговая команда президента нацелены на заключение лучших сделок для американцев. «В духе прозрачности эти письма будут продолжать публиковаться в Truth Social, чтобы вы могли ознакомиться с ними лично», – сказала она.
6 июля министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страны, которые не заключат торговые соглашения с США к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп заявлял, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки уже 7 июля. Он также отметил, что в последующие дни число таких писем увеличится. По его словам, США «близки» к заключению нескольких сделок и в ближайшие дни ожидаются «крупные объявления». Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле.