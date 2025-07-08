Зеленский расширил антикитайские санкции
На Украине ввели санкции против еще пяти китайских компаний. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский 8 июля, он опубликован на сайте офиса украинского лидера.
Среди компаний, попавших под рестрикции, указаны Silk Road International Trading Co., Suzhou Precigenome Co., Shenzhen Royo Technology Co., Shenzhen Jindobang Technology Co. и NINGBO Blin Machinery. Указ начал действовать со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Зеленский уже вводил санкции против одной из китайских компаний 27 июня. Тогда в общем списке находилось 52 российских гражданина и 35 юридических лиц, из которых одно – китайское, а остальные – российские. Компании из КНР ограничиваются на Украине по подозрению в связи с российскими клиентами.