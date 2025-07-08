Зеленский расширил антикитайские санкции

Зеленский уже вводил санкции против одной из китайских компаний 27 июня. Тогда в общем списке находилось 52 российских гражданина и 35 юридических лиц, из которых одно – китайское, а остальные – российские. Компании из КНР ограничиваются на Украине по подозрению в связи с российскими клиентами.