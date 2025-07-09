На Украине заявили о задержании «китайских шпионов»
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве двух граждан Китая по подозрению в попытке нелегально вывезти в КНР секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, одним из «шпионов» оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 г. его отчислили за академическую неуспеваемость. Другой – его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически приезжал на Украину, чтобы лично координировать «агентурную работу своего сына».
Согласно материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству «Нептуна». Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, который имеет отношение к разработкам вооружений Киева.
СБУ задержала предполагаемого шпиона на начальном этапе плана, во время передачи ему секретных документов. Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР. Во время обысков у граждан Китая изъяли телефоны с доказательствами дела.
Отца и сына обвиняют по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). По данной статье им может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.