На Украине заявили о задержании «китайских шпионов»

По данным следствия, одним из «шпионов» оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 г. его отчислили за академическую неуспеваемость. Другой – его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически приезжал на Украину, чтобы лично координировать «агентурную работу своего сына».