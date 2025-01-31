Politico: Киев столкнулся с критикой ЕС из-за отказа от кандидатуры главы БЭБ
Правительство Украины раскритиковали в странах ЕС за отказ от кандидатуры на пост главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского, которого выбрала независимая комиссия, сообщило издание Politico.
Как отмечается в материале, в гражданском обществе и среди законодателей есть мнение о том, что действия украинской стороны незаконны. По их словам, они также угрожают независимости правоохранительных органов и ставят под угрозу международную помощь в расследованиях экономических преступлений.
По данным Politico, на Украине заявили, что решение правительства «полностью соответствует» закону.
Цивинский – детектив по борьбе с коррупцией. Он в том числе участвовал в расследовании дела о земельной коррупции в Киеве. Власти Украины отказались утвердить его на пост главы БЭБ, например потому, что его отец является гражданином России. Правительство сослалось на «соображения национальной безопасности». Сам Цивинский заявлял, что не контактировал с отцом «уже много лет», говорится в публикации.