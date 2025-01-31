Цивинский – детектив по борьбе с коррупцией. Он в том числе участвовал в расследовании дела о земельной коррупции в Киеве. Власти Украины отказались утвердить его на пост главы БЭБ, например потому, что его отец является гражданином России. Правительство сослалось на «соображения национальной безопасности». Сам Цивинский заявлял, что не контактировал с отцом «уже много лет», говорится в публикации.