СКР: боец ВСУ осужден за вторжение в Курскую область

Вербицкий был взят в плен и передан российским следственным органам 8 декабря 2024 г. По словам Петренко, сейчас он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этому обвинению – 20 лет лишения свободы.