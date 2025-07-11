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СКР: боец ВСУ осужден за вторжение в Курскую область

Ведомости

Бойца ВСУ Дмитрия Вербицкого приговорили к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, 1 декабря 2024 г. солдат незаконно вторгся на территорию РФ с автоматом АК-74, боеприпасами к нему и четырьмя ручными наступательными гранатами. Он находился около села Дарьино Суджанского района и препятствовал эвакуации гражданского населения, способствуя незаконному вооруженному удержанию региона.

Вербицкий был взят в плен и передан российским следственным органам 8 декабря 2024 г. По словам Петренко, сейчас он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этому обвинению – 20 лет лишения свободы.

11 июля в МЧС России сообщили, что российские саперы обнаружили в Курской области взрывоопасные предметы, замаскированные под мягкие игрушки, сладости, книги и хозинвентарь. Из публикации также стало известно, что украинские военные закладывали взрывчатку в денежные купюры.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В тот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

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