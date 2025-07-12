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Минобороны сообщило об ударах по предприятиям во Львове и Харькове

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ночью ударили по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) во Львове, Харькове и Луцке, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, ВС РФ за последние сутки атаковали инфраструктуру военного аэродрома на Украине. По информации Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

О повреждении предприятия в Харькове сообщал ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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