Минобороны сообщило об ударах по предприятиям во Львове и Харькове

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, ВС РФ за последние сутки атаковали инфраструктуру военного аэродрома на Украине. По информации Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.