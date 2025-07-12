Временный президент Сирии прибыл в Азербайджан с визитом
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Об этом сообщает Report.
Сирийского лидера встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел республики Фариз Рзаев.
14 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил аш-Шара в связи с началом исполнения обязанностей президента Сирии и пригласил его посетить страну, писало Anadolu. 11 апреля президенты Азербайджана и Сирии провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье.
Тогда Алиев напомнил о возобновлении работы посольства Азербайджана в Дамаске и выразил готовность принять участие в процессе восстановления Сирии. Сирийский глава поблагодарил его за поддержку и отметил важность будущей поддержки арабской республики со стороны Азербайджана в области энергетики, инфраструктуры и безопасности.
Ахмед аш-Шараа до назначения временным президентом Сирии возглавлял исламистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Под ее руководством сирийские повстанцы свергли бывшего лидера страны Башара Асада в декабре 2024 г.