Временный президент Сирии прибыл в Азербайджан с визитом

Тогда Алиев напомнил о возобновлении работы посольства Азербайджана в Дамаске и выразил готовность принять участие в процессе восстановления Сирии. Сирийский глава поблагодарил его за поддержку и отметил важность будущей поддержки арабской республики со стороны Азербайджана в области энергетики, инфраструктуры и безопасности.