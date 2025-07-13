Путин объяснил, почему сказал Ельцину о неготовности стать президентом

По его словам, в то время для страны и ее сохранения было много «острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов», и политик думал, как решить стоящие перед Россией задачи. «И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», – добавил президент.