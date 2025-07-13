Путин объяснил, почему сказал Ельцину о неготовности стать президентом
Президент России Владимир Путин рассказал, почему 25 лет назад в разговоре с бывшим лидером страны Борисом Ельциным он заявил, что не готов быть президентом. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».
«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», – сказал Путин.
По его словам, в то время для страны и ее сохранения было много «острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов», и политик думал, как решить стоящие перед Россией задачи. «И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», – добавил президент.
26 марта 2000 г. в России прошли досрочные президентские выборы. На пост главы государства, который оставил Борис Ельцин, претендовали 11 человек, в том числе исполняющий обязанности президента Владимир Путин.
Главой его штаба стал замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев. Также в него вошли тогдашние замглавы ФСБ Виктор Черкесов, заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, глава Центра стратегических разработок Герман Греф и др. Уже в первом туре Путин одержал победу с 52,94% голосов избирателей. Его ближайший соперник Геннадий Зюганов получил 29,21%. Третьим с 5,8% стал Григорий Явлинский.