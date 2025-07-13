Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин объяснил, почему сказал Ельцину о неготовности стать президентом

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал, почему 25 лет назад в разговоре с бывшим лидером страны Борисом Ельциным он заявил, что не готов быть президентом. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», – сказал Путин. 

По его словам, в то время для страны и ее сохранения было много «острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов», и политик думал, как решить стоящие перед Россией задачи. «И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», – добавил президент.

26 марта 2000 г. в России прошли досрочные президентские выборы. На пост главы государства, который оставил Борис Ельцин, претендовали 11 человек, в том числе исполняющий обязанности президента Владимир Путин.

Главой его штаба стал замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев. Также в него вошли тогдашние замглавы ФСБ Виктор Черкесов, заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, глава Центра стратегических разработок Герман Греф и др. Уже в первом туре Путин одержал победу с 52,94% голосов избирателей. Его ближайший соперник Геннадий Зюганов получил 29,21%. Третьим с 5,8% стал Григорий Явлинский.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных