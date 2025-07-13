Испанцы устроили «охоту на мигрантов» после нападения на пенсионера
Беспорядки в испанском городе Торре-Пачеко продолжались вторую ночь подряд, вспышка насилия между жителями и иностранцами произошла после случая на этой неделе, когда мигранты напали на пенсионера, передает El País.
Протесты начались 11 июля с митинга, организованного городским советом в знак осуждения нападения на пожилого мужчину. Акция собрала около 500 человек, но привела к стычкам: по данным властей, после ночи беспорядков был арестован один человек, еще трое получили легкие травмы.
На вторую ночь протестов ранения получили еще пять человек, одного арестовали. Предотвратить беспорядки должны были около 50 сотрудников местной полиции и гражданской гвардии, но акция все же переросла в «погони и нападения», пишет El País.
«Радикалы устроили настоящую «охоту», пытаясь найти иммигрантов по адресам, которые они использовали, и прибегли к жестокому насилию. Действия этой группы, которые полиция пыталась сдержать, также столкнулись с противодействием со стороны группы иммигрантов, и напряжение на улицах достигло пика», – передает также газета La Verdad.
Инцидентом с нападением на пожилого мужчину воспользовались крайне правые, как указывает El País, чтобы связать иммиграцию с преступностью и насилием и обвинить правительство в неспособности обеспечить безопасность на улицах. По данным газеты, в течение нескольких дней в соцсетях распространяются оскорбительные сообщения в адрес североафриканского населения, особенно в адрес марокканских семей, которые живут в Торре-Пачеко. Ряд политиков осудили «расистскую охоту» на мигрантов.