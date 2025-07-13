Испанцы устроили «охоту на мигрантов» после нападения на пенсионера

Инцидентом с нападением на пожилого мужчину воспользовались крайне правые, как указывает El País, чтобы связать иммиграцию с преступностью и насилием и обвинить правительство в неспособности обеспечить безопасность на улицах. По данным газеты, в течение нескольких дней в соцсетях распространяются оскорбительные сообщения в адрес североафриканского населения, особенно в адрес марокканских семей, которые живут в Торре-Пачеко. Ряд политиков осудили «расистскую охоту» на мигрантов.