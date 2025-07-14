Трамп: объем военной помощи Украине составит миллиарды долларов
Объем военной помощи Украине, которая будет направлена ей через НАТО, составит миллиарды долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. По его словам, производимое на американских заводах оружие будут покупать страны альянса и отправлять его Киеву.
Американский президент заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.