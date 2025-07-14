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Трамп: объем военной помощи Украине составит миллиарды долларов

Ведомости

Объем военной помощи Украине, которая будет направлена ей через НАТО, составит миллиарды долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. По его словам, производимое на американских заводах оружие будут покупать страны альянса и отправлять его Киеву.

Американский президент заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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