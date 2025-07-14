Захарова связала критику Рютте в адрес Мединского с необразованностью
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила генсеку НАТО Марку Рютте, который раскритиковал выбор помощника президента Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на стамбульских переговорах с Украиной.
Рютте выразил недовольство составом российской делегации, заявив, что вместо «серьезных переговорщиков» Москва направила историка, который, по его словам, начал изложение позиции с событий 1250 г. При этом он высоко оценил украинскую делегацию, охарактеризовав ее как «профессиональную».
В ответ на это Захарова назвала высказывание Рютте «абракадаброй» и отметила низкий уровень компетентности руководства НАТО, подчеркнув, что недостаточная образованность западных политиков стала причиной многочисленных человеческих жертв по всему миру.
2 июня в Стамбуле прошли вторые российско-украинские переговоры, продолжавшиеся около 60 минут. Диалог велся на русском языке. По итогам встречи были достигнуты договоренности о масштабном обмене военнопленными и локальном прекращении огня для эвакуации тел погибших. Как отметил Мединский, переданный украинской стороне меморандум о перемирии содержит двухкомпонентную структуру и предусматривает возможность полного прекращения боевых действий.