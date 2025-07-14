Захарова связала критику Рютте в адрес Мединского с необразованностью

Рютте выразил недовольство составом российской делегации, заявив, что вместо «серьезных переговорщиков» Москва направила историка, который, по его словам, начал изложение позиции с событий 1250 г. При этом он высоко оценил украинскую делегацию, охарактеризовав ее как «профессиональную».