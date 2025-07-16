Чрезвычайным послом в Сингапуре назначен Сергей Ганжа

Ганжа закончил МГИМО в 1982 г. В Министерстве иностранных дел работал как в центральном аппарате, так и заграницей. Был советником посольства России в Австрии в 1999-2003 гг. Также был начальником отдела Консульского департамента. В 2005-2013 гг. – генеральный консул России в Гамбурге. С 2013 г. – заместитель директора Департамента безопасности. В ноябре 2014 г. назначен генеральным консулом в Мюнхене.