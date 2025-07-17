Президент Колумбии заявил о желании отказаться от партнерства с НАТО

«Мы должны сказать Европе, что если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам», – сказал Петро (цитата по ТАСС).