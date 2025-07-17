Президент Колумбии заявил о желании отказаться от партнерства с НАТО
Колумбии необходимо отказаться от глобального партнерства с НАТО, заявил президент страны Густаво Петро, выступая на чрезвычайной конференции по Газе в Боготе.
Лидер Колумбии считает, что стране следует вступить в «другой военный альянс». По его словам, Колумбии не место с «армиями, которые сбрасывают бомбы на детей». Петро выразил желание сформировать «армию света с участием всех народов, которые захотят присоединиться».
«Мы должны сказать Европе, что если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам», – сказал Петро (цитата по ТАСС).
Согласно данным на сайте Североатлантического альянса, НАТО и Колумбия ведут диалог и сотрудничают с 2013 г. В мае 2019 г. была подписана Вторая индивидуальная программа партнерства и сотрудничества, которая официально закрепила признание Колумбии в качестве партнера НАТО и открыла доступ ко всему спектру совместных мероприятий.