При пожаре в ТЦ на востоке Ирака погибли 60 человек
Масштабный пожар в торговом центре города Эль-Кут на востоке Ирака унес жизни 60 человек, сообщает агентство Reuters. Еще 11 человек пропали без вести.
Личности 59 погибших установлены, одно тело не удалось опознать из-за сильного повреждения.
Под завалами здания могут оставаться тела других погибших, сообщил Reuters представитель города Али аль-Майяхи.
Установить причину пожара еще не удалось, говорится в сообщении государственного информационного агентства (INA). Предварительные итоги расследования будет опубликованы в течение 48 часов.