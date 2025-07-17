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При пожаре в ТЦ на востоке Ирака погибли 60 человек

Ведомости

Масштабный пожар в торговом центре города Эль-Кут на востоке Ирака унес жизни 60 человек, сообщает агентство Reuters. Еще 11 человек пропали без вести.

Личности 59 погибших установлены, одно тело не удалось опознать из-за сильного повреждения.

Под завалами здания могут оставаться тела других погибших, сообщил Reuters представитель города Али аль-Майяхи.

Установить причину пожара еще не удалось, говорится в сообщении государственного информационного агентства (INA). Предварительные итоги расследования будет опубликованы в течение 48 часов.

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