В ГД внесен проект об альтернативной службе на предприятиях гособоронзаказа
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий список организаций, в которых граждане могут пройти альтернативную гражданскую службу (АГС). Документ размещен в думской базе.
Закон, предложенный депутатом Ярославом Ниловым, предусматривает, что гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником исполнителя поставок продукции по гособоронзаказу.
Законопроект позволит призывникам проходить АГС в организациях, выполняющих гособоронзаказ, а также в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов, в организациях ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.
Внесенный законопроект позволит решить проблему дефицита кадров на оборонных предприятиях, считает Нилов.
В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта не требует дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.