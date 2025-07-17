Франция вывела войска и передала Сенегалу оставшиеся военные базы
Франция завершила вывод своих войск из Сенегала, закрыв две последние военные базы после 65 лет военного присутствия в стране, сообщает Agence France-Presse.
Отмечается, что французские войска полностью покинули территорию всех государств Западной и Центральной Африки.
Церемонию передачи лагеря Жейль и военного аэродрома в аэропорту Дакара посетили начальник генерального штаба Сенегала генерал Мбайе Сиссе и командующий сухопутными войсками Франции в Африке генерал Паскаль Йанни.
В феврале Франция начала выводить свои войска. В ходе операции были освобождены ключевые пункты пропуска: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.