Россия выразила протест Японии из-за участия в американских учениях

В ведомстве подчеркнули, что формально маневры направлены на улучшение взаимодействия и усиление возможностей «сдерживания и реагирования» в условиях, имитирующих боевые. Однако в заявлениях военного руководства прозвучали отсылки к тому, что причиной учений стала «возросшая активность России в сфере обороны».