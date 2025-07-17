Россия выразила протест Японии из-за участия в американских учениях

Россия выразила протест Японии из-за участия в американских ученияхОни пройдут вблизи российских дальневосточных границ
Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием японских Сил самообороны в масштабных учениях США Resolute Force Pacific, сообщается в заявлении МИД России.
Маневры, запланированные с 9 июля по 4 августа, пройдут вблизи российских дальневосточных границ, что Москва расценивает как провокацию и угрозу своей безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что формально маневры направлены на улучшение взаимодействия и усиление возможностей «сдерживания и реагирования» в условиях, имитирующих боевые. Однако в заявлениях военного руководства прозвучали отсылки к тому, что причиной учений стала «возросшая активность России в сфере обороны».
Ранее издание Financial Times сообщало, что американо-японские отношения столкнулись с самым серьезным кризисом за последние четверть века. Жесткая торговая политика президента США Дональда Трампа и неадаптивность Токио создают риски дестабилизации, стирая границы между вопросами безопасности и торгово-экономическими противоречиями, писало СМИ.