В Кремле уточнили слова Захаровой о праве РФ на удары по другим странам
Все военные объекты на украинской территории рассматриваются как законные цели для поражения российскими Вооруженными силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможных ответных мерах против стран, которые поставляют оружие Украине.
На вопрос о том, собирается ли Россия ударить по военным объектам на территории западных стран, Песков уточнил, что имелась в виду Украина.
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам государств, чьи вооружения используются против России.