В Кремле уточнили слова Захаровой о праве РФ на удары по другим странам

Все военные объекты на украинской территории рассматриваются как законные цели для поражения российскими Вооруженными силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможных ответных мерах против стран, которые поставляют оружие Украине.