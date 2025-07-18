Медведев: Россия в ответ на новые санкции ЕС усилит удары по Киеву
Новый пакет санкций не сможет изменить позицию российской стороны. Экономика страны также выстоит против этого удара, а удары по Киеву усилятся. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, России следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от Евросоюза. Медведев также отметил, что Москве необходимо как можно дольше сохранять память о «русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки».
18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
ЕС также трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.