Губернатор Владимирской области рассказал Путину о князе, который сжег Киев
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о князе Андрее Боголюбском, который сжег Киев за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями». Об этом сообщает Кремль.
Авдеев пояснил, что Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял Киев, после чего сжег его. По его словам, это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, – Черниговского, Смоленского, Тверского, Суздальского, Ростовского и др.
В ходе встречи в Кремле Путин и Авдеев обсудили социально-экономическую ситуацию во Владимирской области. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии промышленного производства и транспортной инфраструктуры. По словам Авдеева, за последние три года экономика региона показала рост более чем на треть.