Губернатор Владимирской области рассказал Путину о князе, который сжег Киев

В ходе встречи в Кремле Путин и Авдеев обсудили социально-экономическую ситуацию во Владимирской области. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии промышленного производства и транспортной инфраструктуры. По словам Авдеева, за последние три года экономика региона показала рост более чем на треть.