Трамп отреагировал на увольнение телеведущего Стивена Кольбера

Трамп также раскритиковал ведущих популярных ночных шоу – Джимми Киммела с ABC, намекнув на то, что он будет следующим, и Джимми Фэллона с NBC. Вместе с этим он выразил поддержку Грегу Гатфелду с Fox News, чья программа «Gutfeld!» начинается на час раньше конкурентов.