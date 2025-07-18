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Трамп отреагировал на увольнение телеведущего Стивена Кольбера

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко высказался об уходе Стивена Кольбера с телевидения, заявив, что тот «не обладал ни талантом, ни зрительским успехом».

Трамп также раскритиковал ведущих популярных ночных шоу – Джимми Киммела с ABC, намекнув на то, что он будет следующим, и Джимми Фэллона с NBC. Вместе с этим он выразил поддержку Грегу Гатфелду с Fox News, чья программа «Gutfeld!» начинается на час раньше конкурентов.

CBS News объявил о закрытии «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» и полном прекращении франшизы «Позднее шоу» в мае 2026 г. В компании пояснили, что это решение продиктовано исключительно финансовыми причинами и сложной ситуацией в сегменте вечерних развлекательных программ.

Стивен Кольбер был известен своей резкой позицией против Трампа.

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