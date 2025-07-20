Минобороны: в ночь на 20 июля ПВО сбили 93 украинских беспилотника
С 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России.
Больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 38. В Московском регионе было уничтожено 19 беспилотников, из них 16 направлялись на Москву. Над Калужской областью сбили 11 аппаратов, над Тульской – восемь, по пять дронов перехвачены в Орловской и Нижегородской областях. Три беспилотника сбиты над акваторией Черного моря, два – над Курской областью. По одному БПЛА уничтожено над Белгородской и Рязанской областями.
Минобороны заявило, что атака была полностью отражена силами дежурной ПВО.