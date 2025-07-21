В Испании нашли мертвым украинского экс-чиновника Игоря Грушевского
В Испании мертвым нашли 61-летнего экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского, сообщает украинское издание «Европейская правда».
Грушевский работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью, а позже национальной полиции.
На теле не было следов насилия или травм. Возможная причина смерти – остановка сердца или инсульт.
El Espanol отмечает, что рядом с этим же жилым комплексом в 2024 г. был убит российский пилот Максим Кузьминов, угнавший в 2023 г. вертолет Ми-8 на Украину. Убийцы Кузьминова выпустили в него шесть пуль, после чего переехали тело на автомобиле. На месте убийства остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.