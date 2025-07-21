Путин примет с докладом главу Удмуртии Бречалова
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов выступит с докладом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин продолжает работать с главами регионов», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, 21 июля у Путина также продолжится серия рабочих встреч непубличного характера.
18 июля Путин принимал губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии промышленного производства и транспортной инфраструктуры.