Власти Азербайджана с 23 июля разрешат иностранцам посещать Карабах
Власти Азербайджана с 23 июля разрешат иностранцам посещать Карабах, сообщает министерство цифрового развития и транспорта совместно с государственным агентством по туризму.
Посещение региона возможно на личном транспорте и в составе туристических групп при наличии соответствующего документа. Разрешение распространяется на иностранных граждан со сроком проживания до 90 дней и лиц с постоянным или временным правом проживания.
Иностранцы, желающие отправиться в указанные районы на личных автомобилях, смогут получить разрешение через отдельный портал. Они должны ознакомиться с правилами поездки и просветительской информацией о минной безопасности.
Посещение также возможно в составе тургрупп. Такие туры организовываются компаниями, зарегистрированными в Туристическом реестре в качестве туроператоров.
Иностранные граждане, забронировавшие отели в указанных районах, получат разрешение на въезд на эти территории.