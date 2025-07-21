Глава минфина США анонсировал переговоры с Китаем о покупках российской нефти
США проведут переговоры с Китаем в самое ближайшее время, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает Reuters.
«Мы могли бы также обсудить главный вопрос – масштабную перебалансировку, которую необходимо провести китайцам», – сказал он.
Бессент считает, что США и Китай смогут обсудить не только торговые вопросы. «Я думаю, что торговля находится в хорошем состоянии, и, думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», – заявил глава министерства финансов. Вашингтон обеспокоен тем, что Китай покупает подсанкционную нефть из России и Ирана.
Еще один важный вопрос – это соглашения по торговым пошлинам. Бессент отметил, что США волнует качество этих соглашений, а не скорость их заключения. «Мы не будем торопиться ради заключения сделок», – сказал министр.
Он также подчеркнул, что последнее слово в переговорах о тарифах принадлежит президенту Дональду Трампу.