Глава минфина США анонсировал переговоры с Китаем о покупках российской нефти

Бессент считает, что США и Китай смогут обсудить не только торговые вопросы. «Я думаю, что торговля находится в хорошем состоянии, и, думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», – заявил глава министерства финансов. Вашингтон обеспокоен тем, что Китай покупает подсанкционную нефть из России и Ирана.