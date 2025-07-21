В Польше обнаружили крупнейшее в стране месторождение нефти
По данным Central European Petroleum (CEP), месторождение Волин-Ист, являясь крупнейшим из ныне известных в Польше традиционных источников углеводородов, также входит в число самых значительных нефтяных месторождений, обнаруженных в Европе за последнее десятилетие.
По оценкам компании, месторождение содержит 22 млн т извлекаемых углеводородов в сырой нефти и конденсата, а также 5 млрд кубометров газа товарного качества.
Гендиректор CEP Рольф Скаар уже назвал открытие этого месторождения «историческим моментом». «Наша цель – обеспечить быструю, технически эффективную реализацию проекта в соответствии со стратегическими интересами страны», – заявил Скаар.
По мнению главного геолога Польши Кшиштофа Галоша, открытие этого месторождения будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны и снижению ее зависимости от внешних поставщиков углеводородов.
Central European Petroleum Ltd. – канадская компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Ее дочерняя компания владеет концессией «Волин» на северо-западе Польши и выступает ее оператором.