Россия и Узбекистан провели финальный этап военных учений

Артиллерийские подразделения произвели обстрел условного противника из 122-мм гаубиц Д-30, что привело к его рассеиванию и восстановлению контроля над границей. На следующем этапе операции штурмовые группы при поддержке бронетехники и беспилотников успешно блокировали и ликвидировали условные бандформирования, используя мобильные средства передвижения и различные виды вооружения.