Россия и Узбекистан провели финальный этап военных учений
На полигоне «Термез» в Узбекистане завершились совместные тактические учения Вооруженных сил России и Узбекистана. Ключевым этапом стал практический розыгрыш операций по уничтожению условных незаконных вооруженных групп, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Артиллерийские подразделения произвели обстрел условного противника из 122-мм гаубиц Д-30, что привело к его рассеиванию и восстановлению контроля над границей. На следующем этапе операции штурмовые группы при поддержке бронетехники и беспилотников успешно блокировали и ликвидировали условные бандформирования, используя мобильные средства передвижения и различные виды вооружения.
По окончании боевых учений состоялась торжественная церемония закрытия. Военные оркестры исполнили гимны обеих стран, а отличившихся бойцов отметили ведомственными наградами, почетными грамотами и памятными подарками.
Учения проходили с 15 по 21 июля.
Военно-морские силы России и Ирана также проведут военные учения в Каспийском море с 21 по 23 июля. Учения будут проводиться на базе иранского Северного флота. В мероприятиях примут участие Корпус стражи исламской революции (КСИР), командование правоохранительных органов Ирана, военно-морские силы России, а также наблюдатели из прикаспийских стран.