Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе

Совместное заявление 25 стран с призывом о немедленном прекращении огня в секторе Газа – не только несправедливо, но и вредно, так как в нем нет ни одного слова давления на «Хамас». Об этом написал в своем Telegram-канале Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.