Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе
Совместное заявление 25 стран с призывом о немедленном прекращении огня в секторе Газа – не только несправедливо, но и вредно, так как в нем нет ни одного слова давления на «Хамас». Об этом написал в своем Telegram-канале Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По словам Гендельмана, Израиль с уважением относится к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников.
«…Но должны прямо сказать: совместное заявление группы стран – это не помощь, а заблуждение, которое подает «Хамасу» неверный и опасный сигнал», – подчеркнул он.
Гендельман отметил, что заявление абсолютно игнорирует то факт, что «единственный, кто препятствует соглашению, – это «Хамас».
21 июля МИД Израиля отверг призыв 25 стран, включая Великобританию, Австралию, Францию и Канаду, к «безусловному и постоянному прекращению огня» в секторе Газа. В сообщении внешнеполитического ведомства еврейского государства говорится, что совместное заявление, «осуждающее бесчеловечные убийства гражданских лиц в Газе» израильской армией, «оторвано от реальности», пишет Anadolu Ajansı.