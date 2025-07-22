Экс-глава Пентагона назвал современность самым тяжелым временем с 40-ых

«Мы никогда не сталкивались с агрессивными ядерными державами одновременно и в Азии, и в Европе», – заявил он. По словам Гейтса, масштабные конфликты идут в Европе и на Ближнем Востоке, а также существует угроза такого конфликта в Азии.