Экс-глава Пентагона назвал современность самым тяжелым временем с 40-ых
Сегодняшняя мировая обстановка – самое опасное время с 40-ых годов, считает экс-глава Пентагона Роберт Гейтс. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
«Мы никогда не сталкивались с агрессивными ядерными державами одновременно и в Азии, и в Европе», – заявил он. По словам Гейтса, масштабные конфликты идут в Европе и на Ближнем Востоке, а также существует угроза такого конфликта в Азии.
Гейтс подчеркивает, что сложная мировая обстановка выпала на время, когда американцы разобщены и погрязли в решении внутренних проблем.
Бывший министр также считает, что лишь приход Трампа и мнимая угроза России заставили европейцев начать дорогостоящее наращивание вооружения и увеличение оборонного бюджета. Гейтс считает, что американцы потерпели неудачу в увеличении обороноспособности Европы.